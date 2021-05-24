فرنسا / إيقاف رجلٍ أجرى 27 ألف إتصال بالشرطة

اسماعيل عبد الحي - أوقفت الشرطة الفرنسية رجلا قرب مدينة ليون وسط فرنسا، للإشتباه بمضايقته عناصر من الأمن والدرك خصوصا النساء، عبر إجراء 27 ألف إتصال هاتفي بين أفريل وماي، حسب ما أعلنت الشرطة أمس الجمعة.

وأشارت الشرطة إلى أن الرجل (47 عاما) أوقف في فندق بضاحية ليون صباح الأربعاء، موضحة أنه "ذو سمعة سيئة للغاية" لدى القضاء بسبب "أفعال مشابهة" إرتكبها في السابق.

وبين السابع من أفريل و18 ماي، أجرى الرجل هذه الإتصالات بـ14 جهاز شرطة أو درك في فرنسا، وأطلق خصوصا تصريحات ذات طابع جنسي للعناصر النسائية، مع توجيه إهانات في بعض الأحيان.

وأقر الرجل الأربعيني بأفعاله دون تفسير دوافعه، علما وأنه سيمثل أمام النيابة العامة في ليون في إنتظار الحكم في حقه.

المصدر: أ ف ب