ظريف يرد على بلينكن: رفع العقوبات ليس للتفاوض

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 24 - مايو - 2021 9:41 صباحًا

رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، من خلال تغريدة على حسابه عبر “تويتر” على كلام نظيره الأميركي أنتوني بلينكن الذي لفت الى انه “لا رفع حاليا للعقوبات على إيران”.

اعتبر ظريف أن رفع العقوبات الأميركية التي فرضت عبر الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب “واجب أخلاقي”، مشدداً على أن مسألة العقوبات غير خاضعة للتفاوض، بحسب تعبيره، مضيفاً أن بلاده “لم تخضع لهذا الأمر في عهد ترامب ولن تفعل ذلك الآن”، في إشارة إلى الربط بين رفع العقوبات والتوصل إلى حل أو توافق في مفاوضات فيينا الجارية حول إعادة إحياء الاتفاق النووي، والتي انطلقت في نيسان الماضي ولا تزال مستمرة.

كما دعا واشنطن للإفراج عن ملايين الدولارات المحتجزة، والتي تعود وفق تعبيره، للشعب الإيراني، وختم موجها رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، داعيا إياه إلى التخلي عن سياسة وإرث ترمب، الذي انتهت صلاحيته، بحسب وصفه.

رد الوزير الإيراني، جاءت بعد أن أكد بلينكن أمس الأحد أنّ بلاده لم تر بعد مؤشرات ملموسة حول استعداد إيران “للقيام بما هو ضروري” من أجل الامتثال للاتفاق النووي والسماح بالتالي برفع بعض العقوبات الأميركية.

وقال لمحطة “سي إن إن” التلفزيونية الأميركية أثناء تعليقه على المباحثات الجارية في فيينا لمحاولة إحياء الاتفاق، “السؤال الذي ليس لدينا إجابة عليه بعد هو ما إذا كانت إيران، في نهاية المطاف، مستعدة للقيام بما هو ضروري للامتثال مجدداً للاتفاق”، وذلك بحسب “العربية”.