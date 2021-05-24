الصين تسجل 18 إصابة جديدة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وقالت في تقريرها اليومي إن جميع الحالات الجديدة هي إصابات وافدة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة بلغت 22 حالة، انخفاضا من 25 في اليوم السابق.

كانت الصين أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 19 إصابة بالفيروس.

يبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البر الرئيسي للصين الآن 90991، فيما عدد الوفيات 4636 حالة، وذلك بحسب “رويترز”.