شكرا لقرائتكم خبر عن 556 إصابة ..كمبوديا تخفف قيود كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خففت السلطات الكمبودية المزيد من القيود المرتبطة بكورونا، رغم المخاوف من تزايد الإصابات بها.

وأعلنت وزارة الصحة الكمبودية اليوم الاثنين تسجيل 556 حالة إصابة جديدة. وتأتي هذه الحصيلة بعدما رفعت السلطات في بنوم بنه حظرا للتجول كان يبدأ من الثامنة مساء وظل مفروضا منذ نيسان/أبريل. كما ألغت السلطات حظرا كان مفروضا على بيع المشروبات الكحولية.

وذكرت صحيفة "خمير تايمز" اليوم الاثنين أن حاكم المدينة خونج سرينج حذر من أنه سيتم إعادة فرض القيود إذا ارتفعت أعداد الحالات، أو إذا ما بدأ الناس في تجاوز متطلبات الصحة العامة مثل ارتداء الكمامات.