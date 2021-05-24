الصحة السعودية تنفي إلغاء الجرعة الثانية من لقاحات كورونا

بغداد - ياسين صفوان - نفت وزارة الصحة السعودية ما يشاع عن إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح المضاد للكورونا، ودحضت ما يتداول من "أكاذيب" عن وجود أضرار جانبية كبيرة لجرعة اللقاح الثانية.





واكدت الصحة السعودية، عدم وجود أضرار جانبية للجرعة الثانية من اللقاح، عازية تأجيل تلقيها إلى نقص الإمدادات العالمية، والسعي نحو الوصول إلى المناعة المجتمعية".

وأفاد حساب وزارة الصحة السعودية المتخصص في التوعية "غير صحيح (إلغاء الجرعة الثانية). التأجيل بسبب نقص الإمداد العالمي، وليتم استفادة أكبر عدد ممكن من المجتمع لتحقيق المناعة التي يوفرها التحصين. وسيتم توفير كميات وإعادة جدولة الجرعة الثانية".

وكان هذا الحساب الوزاري قد طمأن في وقت سابق المتسائلين حول موعد الجرعة الثانية من اللقاح بقوله: "تشير الدراسات إلى أن المناعة المتحققة من الجرعة الأولى تستمر أشهرا عدة، وسيتم تحديد مواعيد الجرعة الثانية حسب توصيات اللجان الوطنية، وحسب التقدم في التغطية المجتمعية.