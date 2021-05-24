ظريف: الغاء الحظر الاميركي المفروض على ايران مسؤولية قانونية واخلاقية

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الغاء الحظر الاميركي المفروض على ايران بانه مسؤولية قانونية واخلاقية على عاتق اميركا ولا ينبغي استخدامه كاداة للتفاوض.



وكتب ظريف في تغريدة له على موقع "تويتر" ردا على التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية الاميركي: "انتوني بلينكن؛ الغاء اجراءات الحظر المفروضة في عهد ترامب مسؤولية قانونية وليس اداة للتفاوض".

وانتقد الحظر الذي فرضه ترامب على ايران واضاف: "لم يجد ترامب نفعا ولن يجديكم نفعا انتم ايضا، افرجوا عن مليارات الدولارات العائدة للشعب الايراني والمجمدة بسبب غطرسة الولايات المتحدة في خارج البلاد".

وختم ظريف تغريدته بالقول: "تاريخ صلاحية تراث ترامب قد مضى. الرئيس الاميركي (جو بايدن)؛ تخلّ عنه".