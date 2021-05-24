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انت الان تتابع خبر رفع سيطرة امنية من منطقة حي النصر شرقي العاصمة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الاثنين، استمرار الجهد الهندسي في القيادة باجراءات رفع نقاط التفتيش من داخل مناطق العاصمة.
وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز" انه تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وبمتابعة قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت باشر الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد برفع "سيطرة الشهيد ضياء حسين ( الفهد) الواقعة في حي النصر شرقي العاصمة بغداد.