انت الان تتابع خبر رفع سيطرة امنية من منطقة حي النصر شرقي العاصمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الاثنين، استمرار الجهد الهندسي في القيادة باجراءات رفع نقاط التفتيش من داخل مناطق العاصمة.

