الدفاع المدني: اخماد حريق اندلع داخل مخزن للعطور في منطقة جميلة

وذكر بيان للمديرية ورد للسومرية نيوز" ان فرقها طوقت الحادث وعزلت النيران واقتحمت المخازن فأخمدت الحريق وحجمت الاضرار الناتجة عنه فرق الدفاع المدني بوقت قياس حال دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية.

وعلى اثر ذلك تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر .