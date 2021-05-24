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أسعار الدولار في الاسواق المحلية

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بغداد - ياسين صفوان - سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، ارتفاعا في البورصة الرئيسية في بغداد ومحال الصيرفة.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية في بغداد 148850 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما بلغت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 149250 دينارا، بينما بلغت اسعار الشراء 148250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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