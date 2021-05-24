أسعار الدولار في الاسواق المحلية

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية في بغداد 148850 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما بلغت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 149250 دينارا، بينما بلغت اسعار الشراء 148250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

