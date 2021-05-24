الكعبي يبحث في ايران تعزيز التبادل التجاري وتطوير العلاقات

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الكعبي والوفد النيابي المرافق له التقى بالنائب الاول لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني امير حسين قاضي زادة هاشمي وبحضور سفير العراق في طهران".وبحسب البيان فقد "بحث الكعبي والوفد النيابي العراقي، تعزيز التبادل التجاري بين البلدين من خلال سلسلة من الاجراءات المتبادلة، وتطوير العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين، وتثمين الدور الايراني في دعم عدد من القطاعات وعلى رأسها الغاز والكهرباء".

واضاف انه "جرى خلال اللقاء مناقشة الاعتداءات الصهيونية على فلسطين، والتأكيد على موقف العراق الواضح والصريح والداعم لحق الشعب الفلسطيني"، فيما "اشاد نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي بدور العراق في تحقيق التوازن في المنطقة لما يتمتع به من علاقات متينة على المستوى الاقليمي والعالمي".



هذا وقد وصل الوفد النيابي العراقي برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب يوم امس الأحد الى العاصمة الإيرانية طهران ، للمشاركة في اعمال اجتماع لجنة فلسطين التابعة الى اتحاد مجالس الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الذي سيعقد اليوم الاثنين في طهران لمناقشة الاعتداء الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر ان يبحث الوفد العراقي ووفود برلمانات اتحاد منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعها محور يتعلق باستخدام الإمكانات الدبلوماسية والبرلمانية لدعم الشعب الفلسطيني المضطهد ووضع نهاية فورية للمذبحة والإبادة البشرية التي يقوم بها الكيان الصهيوني.