شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر .. تسجيل 1145 إصابة جديدة بكورونا و51 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الأحد تسجيل 1145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 51 حالة وفاة.



وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 455 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 186 ألفا و 678 حالة حتى مساء أمس الأحد، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس الأحد بلغ 253 ألفا و 835 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 14721 حالة وفاة.