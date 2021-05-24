حصيلة وفيات فيروس كورونا في الهند تتجاوز 300 ألف

محمد الفلاح - الإثنين 24 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الإثنين، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا في البلاد تجاوزت 300 ألف.



وبذلك تصبح الدولة الواقعة في جنوب آسيا ثالث بلد في العالم، بعد الولايات المتّحدة والبرازيل، تتخطّى فيه حصيلة ضحايا الجائحة هذه العتبة.

وأوضحت وزارة الصحّة الهندية أنّ عدد الوفيات الناجمة عن كورونا ارتفع إلى 303,720 شخصاً، ما يعني أنّ أكثر من 50 ألف شخص لقوا حتفهم من جرّاء الفيروس في غضون أسبوعين فحسب.

في حين ارتفع إجمالي عدد الذين أصيبوا بالفيروس في ثاني أكبر في العالم من حيث عدد السكّان إلى 26.7 مليون شخص.

والأحد، أعلن رئيس وزراء العاصمة الهندية نيودلهي ارفيند كيجرو تمديد العمل بإجراءات الإغلاق لمدة أسبوع آخر حتى 31 أيار/مايو الجاري.