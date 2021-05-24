شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين.. بركان «تال» ينفث أعمدة مرعبة محملة بالبخار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال معهد البراكين الحكومي في الفلبين إن ثاني أكثر البراكين نشاطًا في البلاد، أطلق اليوم الإثنين أعمدة محملة بالبخار وصل ارتفاعها إلى كيلومتر واحد بعد أيام من زلازل بركانية.

ورصد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل مئات الزلازل منذ الأسبوع الماضي في بركان "تال" في مقاطعة باتانجاس، على بعد 66 كيلومترا جنوب مانيلا.

وقال المعهد في نشرته إن "الهزات الأرضية المنخفضة المستوى" استمرت أيضا منذ 8 نيسان/أبريل.

وثار بركان تال آخر مرة في 12 كانون ثان/يناير 2020، مما أجبر أكثر من 376 ألف شخص على الفرار من منازلهم في البلدات المجاورة، وثار البركان 33 مرة منذ عام 1572.