شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 وفقدان 3 في انقلاب قارب قبالة سومطرة الإندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي خمسة أشخاص حتفهم وفقد ثلاثة آخرين بعد انقلاب قارب قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية، حسبما أفاد مسؤول اليوم الإثنين.

وقال لطفي مولياوان المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ في مقاطعة جامبي إن القارب تحطم بعد أن ضربته أمواج كبيرة يوم السبت في المياه قبالة نيباه بانجانج.

وأوضح أنه تم إنقاذ 18 شخصا بعد الحادث، مضيفا أن البحث عن المفقودين الثلاثة لا يزال مستمرا.

يشار إلى أن حوادث البحر شائعة في إندونيسيا، أكبر دولة أرخبيلية في العالم، حيث يعتمد الكثيرون على النقل عبر المياه للتنقل بين الجزر.