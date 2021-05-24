شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 2 وإصابة 12 في إطلاق نار بنيوجيرزي الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شرطة ولاية نيوجيرزي الأمريكية إن قتيلين سقطا، وأصيب 12 شخصا في إطلاق نار خلال حفل بالولاية يوم السبت.

وأضافت الشرطة في بيان صحفي أمس الأحد، "تتحرى الشرطة ملابسات إطلاق نار أفضى إلى مقتل رجل وامرأة، وإصابة 12 آخرين خلال حفل في منزل بمقاطعة كمبرلاند الليلة الماضية".

وأشار البيان إلى أن المصابين نُقلوا إلى المستشفيات وأحدهم في حالة حرجة، فيما أوضحت الشرطة أنها ما زالت تتحرى الدافع وراء الحادث.