Google Chrome يحل مشكلة كلمات المرور المسروقة في خطوة واحدة

23 مايو , 2021

أضافت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأميركية Google، خاصية جديدة إلى برنامجها لتصفح الإنترنت Google Chrome تتيح حل مشكلة كلمات المرور الخاصة بالمستخدم، في العديد من الخدمات والمواقع التي تمت قرصنتها في خطوة واحدة.

وفي حين أن برامج تصفح الإنترنت المعتادة تحذر المستخدم عندما يتم رصد كلمة المرور الخاصة به ضمن قائمة كلمات المرور التي تعرضت للقرصنة، فإن المتصفح كروم سيتيح للمستخدم حل المشكلة من خلال النقر على زر واحد.

وحسبما أعلنت الشركة خلال مؤتمر مطوري تطبيقات “غوغل آي/أو”، فإنه عندما ترصد غوغل كلمة مرور ضعيفة أو تعرضت للقرصنة، سيقوم المساعد الرقمي google assistant بإظهار زر “تغيير كلمة المرور” أمام المستخدم.

وستبدأ غوغل بتوفير الخاصية الجديدة لإصدار كروم للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد في الولايات المتحدة، على أن تبدأ توفيرها تباعا في مختلف إصدارات كروم على مستوى العالم.

في الوقت نفسه فإن هذه الخاصية ستعمل فقط مع موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وعدد محدود من المواقع الأخرى في البداية.

ويحتاج المستخدم إلى تفعيل خاصية “متابعة كلمة المرور” في إعدادات المتصفح كروم.