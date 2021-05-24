انت الان تتابع خبر مع توقعات بوصوله إلى 80 دولارا هذا العام.. النفط يرتفع مجددا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع تزايد الدلائل على أن الاقتصاد الأمريكي يتعافى بسرعة من الوباء الذي طغى على المخاوف من أن إحياء الاتفاق النووي الإيراني سيؤدي إلى زيادة الإمدادات العالمية.
وارتفع خام برنت 0.61 بالمئة إلى 66.76 دولارا للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة في الساعة 05:26 بتوقيت غرينتش.
فيما زادت اسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.60 ٪ عند 63.95 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 05:26 بتوقيت غرينتش.
وقالت مجموعة غولدمان ساكس إن حالة ارتفاع الأسعار "لا تزال قائمة"، وتوقعت أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولارًا هذا العام حتى إذا تم استعادة الإمدادات الإيرانية، وقالت في ملاحظة إن التعافي في طلب الأسواق المتقدمة يساعد في تعويض ضعف الاستهلاك في جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية.
تباطؤ انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل أكبر مع استمرار معدلات الوفيات في الانخفاض في فرنسا وإيطاليا، مما يبشر بالخير لاستهلاك الطاقة.
فيما زادت اسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.60 ٪ عند 63.95 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 05:26 بتوقيت غرينتش.
وقالت مجموعة غولدمان ساكس إن حالة ارتفاع الأسعار "لا تزال قائمة"، وتوقعت أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولارًا هذا العام حتى إذا تم استعادة الإمدادات الإيرانية، وقالت في ملاحظة إن التعافي في طلب الأسواق المتقدمة يساعد في تعويض ضعف الاستهلاك في جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية.
تباطؤ انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل أكبر مع استمرار معدلات الوفيات في الانخفاض في فرنسا وإيطاليا، مما يبشر بالخير لاستهلاك الطاقة.