مسئول إسرائيلي: تل أبيب ستغير قواعد اللعبة مع قطاع غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية عبرية أن المعبرين الحدوديين بين قطاع غزة وإسرائيل "إيرز" و"كرم أبو سالم" تم إغلاقهما حتى إشعار آخر.

وقالت الوسائل الإعلامية، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم"إن عشرات الصحفيين والمواطنين انتظروا لساعات طويلة للحصول على تصريحات الدخول.

ونقل موقع "والا" عن مسئول أمني قوله "إن المستوى السياسي في إسرائيل ينوي تغيير السياسة المتبعة تجاه قطاع غزة وحركة حماس".

وأضاف المسئول الأمني أنه في هذه المرحلة اتخذ قرار بإغلاق معبري "إيرز" و"كرم أبو سالم" حتى إشعار آخر.

وأشار إلى أن كل المطالب لنقل المواد الغذائية عن طريق معبر كرم أبو سالم، أو جثامين فلسطينيين توفوا في المستشفيات الإسرائيلية، ومواطنين أرادوا العودة إلى القطاع، "رُفضت جميعها بشكل قاطع".

وأكد المسئول أن تل أبيب تريد تغيير قواعد اللعبة مع قطاع غزة، وتم نقل رسائل بهذه الروح إلى الوسطاء المصريين واليوم سيتوجهون من إسرائيل إلى غزة وسينقلون رسائل من إسرائيل.

يشار إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة الماضي، بعد 11 يوماً من القصف المتبادل بين الجانبين.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، ما أدى إلى وقوع صدامات واشتباكات بين أهالي الحي والقوات الإسرائيلية.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، رداً على ما وصفته بانتهاك المسجد الأقصى وحقوق المواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

ورد الجيش الإسرائيلي بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وتستهدفه بقصف مدفعي.