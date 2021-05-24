شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أهداف رئيسية فى خطة الحكومة الاقتصادية دون تحميل المواطن أية أعباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة عن خطتها للبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية لمرحلة ما بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، وكيفية التعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا، وما فرضته من تحديات محليًا وعالميًا، وذلك دون تحمل المواطنين أية أعباء جديدة ،ويستهدف البرنامج 10 محاور رئيسية نستعرضها فيما يلى: