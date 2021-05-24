كوريا الجنوبية تسجل 538 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول-(د ب أ):

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين تسجيل 538 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 136 ألفا و 467 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت 3 حالات وفاة إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1934 .

كما تعافى من المرض 546 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 126 الفا و 427 حالة.

وتم تطعيم 217 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع حصيلة من تلقوا جرعتهم الأولى من التطعيم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي إلى 3 ملايين و 792 و 906 أشخاص، وهو ما يمثل 4ر7 % من تعداد سكان البلاد.