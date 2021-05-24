شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يمنع توصيل مرافق للمحال المخالفة حال عدم توفيق أوضاعها..اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه قانون المحال العامة الجديد، المحال المخالفة حال عدم اتخاذ إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع، بعقوبات من ضمنها قطع المرافق عن هذه المحال المخالفة.

وتنص المادة 27 من القانون، على أنه يجب على المركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.

ويلزم القانون الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها في هذا الشأن، وينص علي أنه لا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو نفاذًا لحكم قضائي، ولا يخل ذلك بسلطة المركز المختص في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة وكيفية التصرف فيها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.

ويعرف القانون "المحل العام"، بأنه كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.