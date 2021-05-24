محمد الفلاح - الإرياني: أمريكا تراجع قرارها بشأن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

الإثنين 24 مايو 2021

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن العقوبات المفروضة مؤخرا على عدد من قيادات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تؤكد مضي الإدارة الأمريكية في مراجعة قرارها برفع تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية".



وأضاف في مجموعة تغريدات له على تويتر الأحد، إن الإجراء الأمريكي ياتي كخطوة لتشجيعها للانخراط في جهود التهدئة وإحلال السلام، والذي اعتبرته المليشيا ضوء اخضر لمزيد من التصعيد السياسي والعسكري.

وأكد الإرياني ضرورة مراجعة القرار الأمريكي بشأن رفع اسم الميليشيا من قائمة التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى أن العقوبات الفردية التي تطال قيادات الصف الأول في مليشيا الحوثي في إطار الضغوط عليها للامتثال لجهود التهدئة وإحلال السلام، لم تؤثر على وتيرة عملياتها العسكرية في مارب وأنشطتها الإرهابية التي تستهدف الأحياء السكنية ومخيمات النزوح في المناطق المحررة، ودول الجوار وخطوط الملاحة الدولية.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، إلى إعادة النظر في أسلوب التعاطي مع مليشيا الحوثي، وإعادة تصنيفها "منظمة إرهابية" كخطوة محورية لتجفيف منابعها المالية والحد من أنشطتها الإرهابية، ودفعها نحو الانخراط في جهود التهدئة وإحلال السلام، وإنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين.