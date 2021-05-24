محمد الفلاح - عمل مروع.. أمريكا تدين اعتراض بيلاروسيا طائرة ركاب لاعتقال معارض

الإثنين 24 مايو 2021

أدانت واشنطن بشدة اعتراض مقاتلة بيلاروسية طائرة ركاب كانت في رحلة بين اليونان وليتوانيا وإجبارها على الهبوط بمينسك لاعتقال ناشط معارض.



وطالب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بيلنكن، بـ"الإفراج الفوري" عن الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش.

وقالت شركة رايان إير إن طائرتها كانت في طريقها من اليونان إلى ليتوانيا يوم الأحد عندما أبلغها مراقبو الحركة الجوية في بيلاروس "بوجود تهديد أمني محتمل على متنها" وطلبوا منها تحويل مسارها إلى مينسك للهبوط اضطراريا.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية البيلاروسية في وقت سابق أن رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو هو الذي أمر بالتحويل.

وقال بلينكن في بيان: "هذا العمل المروع الذي ارتكبه نظام لوكاشينكو عرّض للخطر حياة أكثر من 120 راكبا، من بينهم مواطنون أمريكيون".

وأضاف: "التقارير الأولية التي تشير إلى تورط أجهزة الأمن البيلاروسية واستخدام الطائرات العسكرية البيلاروسية لمرافقة الطائرة مقلقة للغاية وتتطلب تحقيقا كاملا".

وقالت الولايات المتحدة إنها تنسق ردها مع شركاء من بينهم مسؤولون بالاتحاد الأوروبي وليتوانيا واليونان.