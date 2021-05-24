شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 538 إصابة جديدة و3 وفيات في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 538 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 136 ألفا و 467 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد شهدت 3 حالات وفاة إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1934 .

كما تعافي من المرض 546 شخصا خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 126 الفا و 427 حالة.

وتم تطعيم 217 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع حصيلة من تلقوا جرعتهم الأولى من التطعيم، منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 شباط/فبراير الماضي إلى 3 ملايين و 792 و 906 أشخاص، وهو ما يمثل 4ر7 % من تعداد سكان البلاد.