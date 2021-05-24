واشنطن تطالب بالإفراج عن الصحفي البيلاروسي بعد تحويل مسار طائرة ركاب

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-(د ب أ):

طالبت الولايات المتحدة "بالإفراج الفوري" عن الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش، الذي اعتقل عندما حولت السلطات البيلاروسية مسار طائرة ريان إير لتتجه إلى مينسك.

وقالت شركة رايان إير إن طائرتها كانت في طريقها من اليونان إلى ليتوانيا يوم الأحد عندما أبلغها مراقبو الحركة الجوية في بيلاروس "بوجود تهديد أمني محتمل على متنها" وطلبوا منها تحويل مسارها إلى مينسك للهبوط اضطراريا.

وأدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشدة التحويل القسري للطائرة واعتقال بروتاسيفيتش. وذكرت وسائل الإعلام الحكومية البيلاروسية في وقت سابق أن رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو هو الذي أمر بالتحويل.

وقال بلينكن في بيان "هذا العمل المروع الذي ارتكبه نظام لوكاشينكو عرّض للخطر حياة أكثر من 120 راكبا، من بينهم مواطنون أمريكيون".

وأضاف البيان"التقارير الأولية التي تشير إلى تورط أجهزة الأمن البيلاروسية واستخدام الطائرات العسكرية البيلاروسية لمرافقة الطائرة مقلقة للغاية وتتطلب تحقيقا كاملا".

وقالت الولايات المتحدة إنها تنسق ردها مع شركاء من بينهم مسؤولون بالاتحاد الأوروبي وليتوانيا واليونان.​