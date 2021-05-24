اليوم.. محاكمة المتهمين بقضية "خلية داعش السلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة متهمين بتكوين خلية تتبع داعش في القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام والمعروفة بـ"داعش السلام".

ووجه للمتهم الأول "محبوس"، تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، ووجه للمتهم الثاني تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية.

وأسند له أيضًا جمع معلومات عن جهات أمنية وإنشاء حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل على تنظيم داعش في الخارج.