تعرف على إصدارات القومي للترجمة المشاركة بمعرض أبو ظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - يشارك المركز القومي للترجمة في الدورة ال30 لمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب والذي تبدأ فعالياته اليوم وتستمر حتى 29 مايو الجاري.

وفيما يلي ننشر أبرز إصدارات المركز القومي للترجمة، المشاركة بالمعرض والتي تضم أحدث كتبه، ونذكر منها: "الفلسفة الفرنسية في القرن العشرين"، "تاريخ البحث النقدي التاريخي للعهد القديم "بجزئيه، "طه حسين من الازهر إلى السوربون"، "السياسة الاخلاقية"، "فكرة الطبيعة"، "تاريخ العرب العام"، "الحداثة الثورية"، "مدخل في الايدلوجيات السياسية"، "التفسير الإبداعي للأحلام "،النباتات والمخ البشري"، "القيادة غير التقليدية ".

كما يشارك المركز بكتب: "الغرفة العائمة"، "مبادئ تاريخ الفن"،"الغصن الذهبي"، "الصين في عشر كلمات"، "ممارسات صناعة التراث في مصر والسودان"، "الطفل في مصر القديمة"، "ليلي وبراين "،"الأمة تصويرًا ونحتًا"، "رحلة إلى الحجاز ومصر"، "فن كتابة الكوميديا السينمائية"،"عندما تصمت الاسلحة"،"نسوة منتقبات "،"تفسير فصول الآباء"، "يوميات الحداد"، "تفسير سفر أيوب وشرحه بالعربية"، "الواقعية السحرية"، "ميشيل فوكو"، "الحجاب: نساء يكتبن حول تاريخه" و"الدروب المنسية في أفريقيا".