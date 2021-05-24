ليتوانيا تطلق تحقيقًا بعد تحويل مسار طائرة ركاب

محمد اسماعيل - القاهرة - فيلنيوس-(د ب أ):

قال مكتب المدعي العام في ليتوانيا مساء أمس الأحد إن البلاد أطلقت تحقيقًا أوليًا في التحويل القسري لرحلة طيران تجارية إلى بيلاروس.

ومن المقرر أن يكون الركاب وطاقم الطائرة التي تم تحويل مسارها، والتي هبطت في نهاية الأمر في فيلنيوس مساء الأحد، من بين الذين ستستجوبهم الشرطة الليتوانية.

وقالت رئيسة الوزراء إنجريدا سيمونيت بعد اجتماع مع ركاب في مطار فيلنيوس "نتوقع منهم العمل مع سلطات إنفاذ القانون وتزويد ضباطنا بكل المعلومات التي يعرفونها".

وأدانت الحكومة الليتوانية بشدة تحويل مسار رحلة شركة "رايان إير" وتحدثت عن أن "العمل هو إرهاب دولة" موجه ضد أمن مواطني الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى.

وتعهدت الحكومة في فيلنيوس بأنها ستعمل مع شركاء دوليين لإغلاق المجال الجوي لبيلاروس أمام رحلات الطيران الدولية.​