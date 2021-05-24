شكرا لقرائتكم خبر عن 18 وافداً في الصين يصابون بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين، إنها سجلت 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد، وذلك مقابل 19 إصابة في اليوم السابق، موضحة أن جميع الحالات الجديدة واردة من الخارج.

وذكرت اللجنة أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 22، فيما لا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19، في بر الصين الرئيسي 90991، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.