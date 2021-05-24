شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ماهية المخلفات غير الخطرة وفقا لقانون إدارة المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم قانون إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، عدد من التعريفات الهامة عن المخلفات الخطرة في المادة الأولى من القانون، حيث عرف القانون المخلفات غير الخطرة بأنها المخـلفــات التي بحسـب طبيعتهـا لا تحتــوي علي صفــة الخطورة سواء كانت مخلفات بلدية أو صناعية أو زراعية أو نـاتجة عن أعمــال الهــدم والبناء أو ما يماثلهم .

في حين عرف القانون المخلفات الخطرة بأنها المخلفات التي تحتوي علي مكونات عضوية أو غير عضوية أو مركبات يكون لها ضرر علي صحـــة الإنســـان أو البيئــة نظـــرًا لخصائصها الفــيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية.

وفيما يلى 3 تعريفات هامة عن المخلفات الخطرة وغير الخطرة نستعرضها فيما يلى وفقا للقانون:

المخلفات غير الخطرة : المخـلفــات التي بحســـب طبيعتهـا لا تحتــوي علي صفــة الخطورة سواء كانت مخلفات بلدية أو صناعية أو زراعية أو نـاتجة عن أعمــال الهــدم والبناء أو ما يماثلهم .

المخلفـات الخطـرة : المخلفات التي تحتوي علي مكونات عضوية أو غير عضوية أو مركبات يكون لها ضرر علي صحـــة الإنســـان أو البيئــة نظـــرًا لخصائصها الفــيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية ، أو لاحتوائها علي صفة من صفات الخطورة مثل المواد المعدية أو القابلة للاشتعال أو الانفجار أو السُمية .

المواد الخطرة : المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيرا ضارًا علي البيئة مثل المـواد المعــدية أو الســامة أو القــابلة للانفجــار أو الاشتعــال أو ذات الإشعاعات المؤينة .