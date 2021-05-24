مصر تسعى لـ"هدنة دائمة" وتشكيل لجنة دولية لإعمار غزة

محمد الفلاح - مصر تسعى لـهدنة دائمة وتشكيل لجنة دولية لإعمار غزة

الإثنين 24 مايو 2021

قالت مصادر، الأحد، إن الوفد المصري بحث في غزة قبل مغادرته المساعدات المالية لإعادة إعمار غزة.



وبحسب "العربية"، كشفت المصادر عن تشكيل لجنة دولية تضم مصر، للإشراف على إعادة الإعمار.

كما قالت المصادر أن الأموال ستكون في يد السلطة الفلسطينية، مبينة أن القاهرة أبلغت تل ابيب أن أموال الإعمار ستخضع لرقابة ولن تستغل لشراء أسلحة.

وأكدت أن القاهرة وجهت بضرورة تثبيت الهدنة، مشيرة إلى أن الوفدان المصريان سيعودان إلى غزة وتل ابيب لمراقبة وقف اطلاق النار.

هدنة دائمة

وقالت المصادر أيضاَ، أن القاهرة تحضر لاجتماعات داخل مصر للبدء في مفاوضات الهدنة الدائمة في غزة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد دعا لإيجاد طرق تمنع وصول مواد إعادة إعمار غزة لحركة حماس.

وقال غانتس، الأحد: "نعمل مع مصر لضمان وصول مواد إعادة الإعمار لغزة بعيداً عن حماس".

وساطة مصرية

يذكر أن وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة، إثر وساطة مصرية، وذلك بعد 11 يوماً من الضربات العنيفة التي شنتها إسرائيل على القطاع المكتظ بالسكان، مستهدفة المباني السكنية والتجارية ومواقع عدة لحماس، وأنفاقاً تحت الأرض أيضاً، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي في تصريحات سابقة، فيما أطلقت كتائب القسام (الجناح العسكري لحماس) وحركة الجهاد آلاف الصواريخ باتجاه مدن إسرائيلية.

وأوقعت جولة التصعيد الأخيرة ما يقارب من 248 قتيلاً فلسطينياً، بينهم العشرات من الأطفال، فيما سقط 13 قتيلاً من الجانب الإسرائيلي.