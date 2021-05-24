شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة وتايلاند.. مفتاح آسيان وواشنطن لحل الأزمة في ميانمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية، إن الضغط الاقتصادي القوي وحده يمكن أن ينقذ ميانمار.

وبحسب مقال لـ«إدموند ماليسكي»، مدير مركز التنمية الدولية في جامعة ديوك الأمريكية، يجب على الولايات المتحدة أن تعمل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لتسريع تدهور الثروات الاقتصادية للجيش، ويجب أن تتحدى أولئك الذين يشجعون علاقات الجيش بالأسواق العالمية.

وتابع يقول: لا يزال المحتجون في ميانمار مصممين على رفض محاولة الانقلاب العسكرية. في غضون ذلك، أعلن الجيش أنه لن يعترف بدور الوساطة للآسيان إلا بمجرد عودة الوضع إلى الاستقرار.

وأردف يقول: بينما يمنع المتظاهرون في ميانمار الجيش من تعزيز محاولته الانقلابية، فإنهم يمتلكون أسلحة محدودة للدفاع عن النفس. إن حركة العصيان المدني تشن حربًا اقتصادية على مصالح الجيش ونظام المحسوبية الذي يعزّز قوّتها.

نهب الثروات

وأضاف: الأطباء والمعلمون يعوقون قدرة الجيش على رئاسة الدولة. موظفو الخدمة المدنية وموظفو البنوك يحرمون الجيش من أي قدرة على تطبيع حكمه وتعزيز التحرير الاقتصادي. ويحافظ الناس في جميع أنحاء ميانمار على مسار العمل هذا؛ لأنهم يعرفون من التجارب السابقة والأمثلة الإقليمية الأخرى أنه إذا فرض الجنرالات سيطرتهم بقوة، فسيواصل الجنرالات نهب ثروات البلاد، مع تعميق حكمهم وإطالة أمده.

وتابع: تزداد هشاشة المصادر العسكرية المحتملة للشرعية المحلية تحت وطأة هذا الضغط الاقتصادي.

وأوضح أنه في الوقت نفسه ترفض بعض النخب، التي استفادت سابقًا من ترتيبات وقف إطلاق النار مع الجيش، تلك الترتيبات، بل انضموا إلى حكومة الوحدة الوطنية المشكّلة حديثًا.

وأردف: كما ترفض العناصر الجوهرية في نظام الرهبنة البوذي تقديم عقوبة أخلاقية لأنشطة الجيش.

العصيان المدني

ومضى يقول: في الوقت نفسه، يؤدي العصيان المدني إلى تضخيم عدم الاستقرار الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد. على وجه الخصوص، يتحدى المتظاهرون نظام المكافآت المادية لحلفاء الجيش. على سبيل المثال، أدت مقاطعة العلامات التجارية للبيرة المملوكة للجيش إلى خفض الإيرادات بنسبة 90% عن مستويات ما قبل الانقلاب.

وبحسب الكاتب، تسهّل مثل هذه العواقب المادية على الحلفاء العسكريين السابقين الانشقاق. وأضاف: باختصار، الدعم العسكري أقل استقرارًا من أي وقت مضى. وليس لدى الجيش سوى قبضة ضعيفة على السلطة المطلقة.

مقاومة مستمرة

وتابع: مع ذلك، فإن المقاومة المستمرة تأتي بتكلفة هائلة لا يمكن تحمّلها إلى أجل غير مسمى، لا سيما من قِبل الفئات الأكثر ضعفًا؛ حيث يعاني اقتصاد ميانمار بالفعل من فيروس كورونا، ويدمره الانقلاب الآن. وتشير إحدى التقديرات إلى أن الاقتصاد يسير بخطًى سريعة نحو الانكماش بنسبة 20% هذا العام.

وأشار إلى أن اللحظة الحاسمة التي تعيشها ميانمار يمكن أن تؤدي إلى واحد من 3 مسارات، أولها أن ينجح الجيش في إجبار المجتمع على الخضوع، ما يعني مزيدًا من تدهور الاقتصاد.

ولفت إلى أن المسار الثاني هو ضعف الجيش بفعل نشاط المعارضة دون أن ينهار، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من فشل الدولة والانهيار الاقتصادي، مضيفًا: من الواضح أن العالم لا يحتاج إلى ليبيا أو سوريا أو اليمن أو فنزويلا أو أفغانستان أخرى، لا سيما في بؤرة عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد بين الهند والصين والبر الرئيسي لجنوب شرق آسيا.وتابع: يُنذر كلا المسارين بمعاناة اقتصادية مستدامة، مما يضاعف من إهانات النظام الوحشي.

الضغط الدولي

وأردف: مع ذلك، هناك احتمال ثالث؛ حيث يمكن أن يؤدي الضغط الدولي الشامل والقوي والفوري إلى تقوية آثار العصيان المدني، وإقناع الجيش باتباع مسار مختلف، والتخفيف من التكهنات القاتمة على المدى الطويل. هذا، في الواقع، هو المسار الذي يحاول المتظاهرون فتحه، لكن العالم لم يفعل شيئًا يُذكر لتمهيد الطريق.

وأردف: حتى الآن، كانت العقوبات تدريجية إلى حد كبير في تطبيقها ورمزية في الواقع. الاحتجاج المحلي هو الأكثر تأثيرًا حتى الآن على المصالح الاقتصادية الحيوية للجيش. السؤال هو ما إذا كان المجتمع الدولي سيعطي الغطاء والوقت المناسبين للمتظاهرين وهم يواصلون استخدام المقاطعة الاقتصادية لتدمير قواعد القوة العسكرية الأخرى.

وتابع: لن تحدد رابطة دول جنوب شرق آسيا المسار الذي يجب اتخاذه. ومع ذلك، فإن قربها وعلاقاتها التاريخية مع ميانمار تعني أنها يمكن أن تساعد في تشكيل الاحتمالات التي يرثها المحتجون. والولايات المتحدة في وضع فريد لتشجيع الآسيان على زيادة الضغط وفتح طريق أفضل للمضي قدمًا. تحتفظ الولايات المتحدة بنفوذ كافٍ لتذكير الآسيان بأنها تستطيع إيقاف هذه الكارثة قبل أن تهدد عدم الاستقرار الإقليمي الأوسع أو تضفي الشرعية على الحكم العسكري. لتحقيق ذلك، يجب على الولايات المتحدة التركيز بشكل خاص على تايلاند وسنغافورة.

العقوبات الموجهة

وأضاف: في حين أن النظام الذي يقوده الجيش في تايلاند لديه أسباب سياسية واضحة للقلق من التدخل، فإن تايلاند هي عضو رابطة أمم جنوب شرق آسيا الأكثر عرضة لعدم الاستقرار الاقتصادي الممتد من ميانمار؛ بسبب اعتمادها على صادرات الغاز الطبيعي في ميانمار، والتي قد تتعرض للخطر بسبب فشل الدولة أو امتداد الحرب الأهلية.

وتابع يقول: يمكن للعقوبات الموجهة بشكل جيد على صادرات الطاقة في ميانمار أن تغيّر حسابات تايلاند بشأن دعمها الأعمى لجنرالات ميانمار.

وبحسب الكاتب: في ظل عودة ظهور فيروس كورونا، ووجود تهديد تدفقات كبيرة من اللاجئين، لا يمكن للتايلانديين مواجهة ارتفاع في أسعار الطاقة المرتفعة بالفعل. في غضون ذلك، يمكن إضافة البنوك المملوكة للدولة في ميانمار إلى قائمة المحظورين وإرسال مدفوعات الإنتاج إلى حساب محمي لا يستطيع الجيش الوصول إليه. وبالتالي لن يتمكن الجيش قريبًا من سد هذه الفجوة في الإيرادات في لحظة من الإكراه الشديد بالفعل.