شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة أحزاب معارضة تقلق أردوغان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعطي المعارضة التركية إشارات متزايدة على وجود تغييرات مهمة وتحولات عميقة. فهذه المعارضة قدِّر لها العمل في بيئة «استبدادية تنافسية»، لكنها تقدم اليوم نفسها بشكل أكثر قوة وتماسكًا من خلال ثلاثة أحزاب تقلق أردوغان وهي، حزب الشعب الجمهوري والحزب الصالح وحزب الديمقراطية والتقدم.

ويقول موقع أحوال التركي في تقرير نُشر السبت إن هذا الحضور القوي للمعارضة تمثل في تجديد أساليبها وعلاقتها مع الرأي العام التركي رافقته عملية محسوبة للتحول والتكيُّف مع الاحتياجات والتوقعات الناشئة لجزء متزايد من المجتمع التركي. من خلال استكشاف طرق جديدة لتجاوز حالة الاستقطاب الذي يجعلهم أقرب إلى المجتمع النابض بالحياة. وبحسب التقرير فإنه من خلال البحث عن فهم جديد للقومية تفتح آفاقًا جديدة، فإن أحزاب المعارضة الثلاثة هذه لديها القدرة على الظهور ليس فقط كبدائل سياسية مهمة، ولكن أيضًا باعتبارها انعكاسًا للتغيير المجتمعي.

ويضيف التقرير: «فيما يتعلق بأيديولوجيتهم المعلنة وتوازناتهم الداخلية وإمكاناتهم كبدائل سياسية في المشهد السياسي التركي. ينظر إلى حزب الشعب الجمهوري بأنه المكون السياسي الرئيس للمعارضة، أما الحزب الصالح وحزب الديمقراطية فإنهما يظهران اتجاهًا تصاعديًا موحدًا في استطلاعات الرأي الأخيرة».

ومع حداثة تأسيس حزب الديمقراطية والتقدم بزعامة أحمد داود أوغلو إلا أنه يبدو أنه يتبع ديناميكية رصينة في الوقت الحالي تمنحه أهلية للنزول إلى جانب أحزاب المعارضة لمواجهة أردوغان وحزبه.

ويقول الموقع في تقريره: «هذا الإهمال لبيئة الأحزاب التركية الأخرى يؤدي إلى فهم خاطئ للسياسة التركية، وبالتالي إلى صورة مشوهة لدينامياتها الداخلية. والأكثر من ذلك، أن ذروة الموقف الاستبدادي نيابة عن الحكومة تشكل تحديًا وشيكًا للمعارضة من أجل الاستجابة الفعّالة للمطالب المجتمعية المتزايدة لمسار مختلف».

إن البيئة الاستبدادية الحالية في تركيا، والتي تهيمن على الديناميكيات السياسية - وإلى حد ما الاجتماعية - في البلاد، هي أمر شديد التأثير في تشكيل سلوك وإستراتيجيات المعارضة.

وإن إمكانات وديناميكيات هذه الأخيره مهمة ويمكن أن تلعب دورًا محفزًا للتغيير في تركيا لأن «النظام السياسي في تركيا لا يزال سلطويًا تنافسيًا»، وهذا عامل رئيس يؤدي في الواقع إلى تحوّلات أيديولوجية وعملية عميقة داخل أحزاب المعارضة ويتيح لهم الفرصة للنمو وأن يصبحوا أداة للتغيير السياسي بسلوكهم سلوكًا سياسيًا مخالفًا تمامًا لسلوك الحزب الحاكم ورؤيته.

ومما لا شك فيه أن تفشي حالة الانقسام بين الأحزاب الأخرى ما بين هامش الديمقراطية والبحث عن السلطة والوصول إليها، يفسر الاندفاع الحالي بين أحزاب المعارضة لغرض إيجاد أرضية مشتركة والتنسيق بين الأحزاب ذات الخلفيات أيديولوجية مختلفة.

ما يقلق أردوغان وحزبه أن أحزاب المعارضة أطرت تنسيقها وكتمت خلافاتها وباتت تتطلع إلى ما هو أبعد من النجاح الذي حققته هذه الأحزاب في تقويض الأغلبية البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في عامي 2015 و2018 وفي الانتخابات المحلية 2019.