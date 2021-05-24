شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني تركي: المافيا مكون رئيسي في تحالف أردوغان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال، إن تحالف الشعب الذي شكله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتكون من 3 دوائر بينها المافيا، بحسب ما ذكر موقع جريدة زمان التركية.

جاء كلام عضو البرلمان أوزال تعليقًا على سلسلة مقاطع الفيديو التي يواصل نشرها زعيم المافيا التركي سادات بكر من منفاه، والتي يفضح خلالها النظام الحاكم وعلاقته مع المافيا.

أوزال ذكر أن تحالف الشعب الذي كونه أردوغان يتكون من حزب العدالة والتنمية والحركة القومية ومنظمات الجريمة المنظمة «المافيا». وتابع أوزال: هذا يشبه تشابك - شعار - الحلقات الأولمبية.. يتكون تحالف الشعب من 3 دوائر، ولكن هناك مجموعة تقاطعات، المنطقة المظللة في المنتصف يقف فيها سليمان صويلو وزير الداخلية.

وأضاف أوزال إن صويلو لديه علاقات جيدة مع كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وقادة المنظمات الإجرامية، وبالتالي هو نقطة التقاطع أو المنطقة المظللة.

يذكر أن بكر صدر بحقه قرار توقيف بتهمة تأسيس وزعامة تنظيم إجرامي.

وفي آخر تصريحاته زعم سادات بكر تواطؤ أركان يلدريم، نجل رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، مع وزير الداخلية الحالي سليمان صويلو والأسبق «محمد أغار»، في تجارة المخدرات، وأن الأخير تورط في عملية اغتيال الصحفي التركي الشهير أوغور مومجو في التسعينيات، موجهًا التهمة إلى تنظيمات إسلامية.

وسبق أن ادعى سادات بكر أن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، يراقب ويتنصت على المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، ومدير مكتب الرئيس، حسن دوغان. ووصف سادات بكر وزير داخلية أردوغان «صويلو» بأنه زعيم تنظيم إجرامي خانع لممارسات الرأي العام والحزب الحاكم، ليتجه بعد ذلك إلى الكشف عن الامتيازات التي وفرها له صويلو في الفترة السابقة.