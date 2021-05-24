شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب.. مفتاح فوز الجمهوريين في أي انتخابات مقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية إن الرئيس السابق دونالد ترامب لا يزال هو مفتاح فوز الجمهوريين في أي انتخابات مقبلة.

وبحسب مقال لـ «كريستيان ويتون»، المستشار البارز في إدارتي جورج دبليو بوش ودونالد ترامب، فإنه رغم أخطاء الحزب الكبيرة مؤخرًا، إلا أنه في حالة جيدة للذهاب إلى الانتخابات النصفية العام المقبل وفي تمهيد الطريق للانتخابات الرئاسية لعام 2024، بل والبقاء في المسار الذي سيدفعه إلى النصر.

وتابع: في مارس، قال الرئيس جو بايدن إنه ليس لديه أي فكرة عما إذا كان سيكون هناك حزب جمهوري في عام 2024. وقال الرئيس السابق جورج دبليو بوش إن الجمهوريين ينقرضون.

ومضى يقول: لكن الحقائق تقول خلاف ذلك. وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها بشدة، حصل الجمهوريون على مقاعد في مجلس النواب في عام 2020 ومن المرجح أن يبنوا على هذا الأداء العام المقبل، بل والسيطرة على أحد مجلسي الكونجرس أو كليهما.

وأردف يقول: في تصرف نادر من الصراحة لم يكن من المفترض أن يكون علنيًا، أخبرت الديمقراطية أبيجيل سبانبيرجر، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وديمقراطيين آخرين بعد الانتخابات أن الآراء المتطرفة مثل سحب تمويل الشرطة تكلف الديمقراطيين وسيؤذيهم أكثر في المستقبل.

ونقل عنها قولها: إذا قمنا بتصنيف يوم الثلاثاء الكبير على أنه نجاح من وجهة نظر الكونجرس، فسوف نتمزق في عام 2022.

وتابع يقول: كم هي على حق. مع ذلك، فإن الديمقراطيين لم يستجيبوا لتحذيرها. وبدلًا من ذلك، فقد أساءوا تفسير نتيجة عام 2020 على أنها تفويض للانغماس في غرائزهم الأكثر تطرفًا.

وأردف: لقد أهدروا تريليونات الدولارات على اقتصاد كان يحتاج ببساطة إلى إعادة فتحه، ويخططون لإهدار تريليونات أخرى مع زيادة الضرائب بشكل كبير، مع التظاهر بأنهم سيستهدفون الأثرياء فقط.

وأضاف: لقد خاضوا حربًا ضد الوقود الأحفوري المنتج محليًا، والذي نعتمد عليه والذي يجعلنا مستقلين في مجال الطاقة. كما دعوا موجة من المهاجرين غير الشرعيين إلى حدودنا الجنوبية وزادوا من حصة اللاجئين الراديكاليين. وانغمسوا أيضًا في إعادة تعريف أمريكا وتصوير كل المعارضين السياسيين على أنهم عنصريون بطبيعتهم.

وتابع: النتيجة حتى الآن هي البداية المبكرة للتضخم، وهو بالمناسبة، الذي يضر الفقراء أكثر من غيرهم. أسعار الغاز خارجة عن السيطرة. لقد تم تضخيم كل فئة من الأصول في أمريكا، وخاصة الأسهم والإسكان، بشكل جذري بسبب السياسة السيئة، مما مهد الطريق للأزمة.

وبحسب الكاتب، الأشخاص الذين يتقاضون رواتب إضافية لعدم العمل يتخذون خيارًا عقلانيًا بعدم العمل، مما يعيق التعافي.

وتابع يقول: قد يؤدي الإنفاق الحكومي المفرط في عامي 2021 و2022 إلى جعل الركود في عام 2023 أو 2024 يقينًا رياضيًا. استغرق الديموقراطيون كل الشهور الأربعة الماضية لإفساد الشرق الأوسط. كما جعلوا المدن الأمريكية فظيعة مرة أخرى بفضل التساهل مع المجرمين ومثيري الشغب واللصوص، على الرغم من أن هذا الجهد سبق الانتخابات الأخيرة.

من ناحية أخرى، اعتبر الكاتب أن إطاحة الحزب الجمهوري بالنائبة ليز تشيني من منصبها القيادي خطوة تمهد الطريق لأداء أفضل من الحزب الجمهوري.

وأردف: ليس لديهم رغبة في عرقلة مرشحي بايدن كما فعل الديموقراطيون مع ترامب بمقاعد أقل في مجلس الشيوخ، كما يرغب البعض منهم في الانضمام إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التجارية.

وأوضح أن الترامبية ليست مجموعة من السياسات المحددة، ولكنها رغبة في القتال، ورفض قبول شروط النقاش السياسي التي وضعها الديمقراطيون ووسائل الإعلام، وإعادة تنظيم الحزب تجاه العمال ذوي الياقات الزرقاء.

وتابع: رفضت ليز تشيني كل ذلك، وأرادت محاربة حزبها ومساعدة الديمقراطيين ووسائل الإعلام في تشويه سمعة جميع الجمهوريين بأحداث شغب 6 يناير في الكابيتول، وهي خطوة يقاومها زعيم الأقلية السيناتور ميتش ماكونيل برفض الموافقة على مشروع قانون مجلس النواب لإنشاء لجنة للتحقيق في الأمر.

ومضى يقول: النائبة إليز ستيفانيك، بديلة تشيني، بعيدة كل البعد عن كونها محافظة تمامًا ولديها سجل تصويت متقلب. لكن وظيفتها في القيادة هي محاربة اليسار على أي أرضية تطرح نفسها ونشر الرسائل اللازمة لانتخابات التجديد النصفي المقبلة. وهي تتفوق في كليهما.

وتابع: مع تطرف الديمقراطيين، إلى جانب رغبة معظم الجمهوريين في الاحتفاظ بما هو أفضل ما في ترامب، فإن نتائج الحزب الجمهوري ستكون جيدة في عامي 2022 و2024. الحزب الجمهوري ليس على وشك الانقراض. إنه مزدهر أكثر من أي وقت مضى.