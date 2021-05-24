لقاح كورونا.. رصد التهاب بعضلة القلب لدى "مراهقين" أمريكيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت السلطات الصحية بالولايات المتحدة إنها تفحص عدة تقارير حول إصابات بالتهاب عضلة القلب لدى فئات عمرية صغيرة ممن تلقوا لقاح كورونا.

ووفق بيان للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية فإن "هناك تقارير قليلة عن التهاب عضلة القلب لدى المراهقين والشباب بعد جرعات من لقاحات فايزر وموديرنا"، مع عدم وجود صلة واضحة مثبتة في الوقت الحالي.



وأشار إلى أن "معظم الحالات تبدو خفيفة، ومتابعتها جارية".

ولفت إلى أن "الحالات شملت أكثر ذكورا حصلوا على الجرعة الثانية وتظهر الأعراض عادة في غضون 4 أيام بعد التطعيم".

وأكد على أن التقارير لا تزال في المراحل المبكرة، وأنه لم يتحدد بعد ما إذا كان هناك أي دليل على أن اللقاحات تسببت في الإصابة بأمراض القلب.

بدورها، قالت سيلين غوندر ، أخصائية الأمراض المعدية في مركز مستشفى بلفيو في نيويورك: "قد تكون مجرد مصادفة أن بعض الناس يصابون بالتهاب عضلة القلب بعد التطعيم".

وأضافت: "من المرجح أن يحدث شيء من هذا القبيل بالصدفة؛ لأن الكثير من الناس يتم تطعيمهم الآن".

ومنتصف مايو/أيار الجاري، سمحت أمريكا للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاماً بالحصول على لقاحات كورونا.