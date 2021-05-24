كاستيكس في زيارة قريبة لتونس.. تعاون وشراكة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعترم رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، القيام بزيارة رسمية إلى تونس يومي 2 و3 يونيو/حزيران المقبل.

ووفق بيان لمكتب كاستيكس فإن الزيارة تأتي بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون الفرنسي التونسي.



وأضاف أن المجلس الذي يجمع رئيسي حكومتي البلدين ووزراء كل عامين لمناقشة قضايا التعاون سيركز "خصوصا على التنمية الاقتصادية والأمن والتعليم والتدريب والثقافة والفرنكفونية".



وتأتي زيارة جان كاستيكس في أعقاب الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى باريس في مايو/أيار الجاري.

ومن المنتظر بهذه المناسبة توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والتعاون في المجالات الأكاديمية والتعليمية والتدريب المهني.