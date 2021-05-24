اليونان تعلن السيطرة على حريق جبال ييرانيا

أعلن رجال الإطفاء اليونانيون الأحد أنهم بدأوا بالسيطرة بشكل كامل على أول حريق كبير هذه السنة في البلاد في محمية طبيعية في جبال ييرانيا غرب أثينا، فيما وعدت الحكومة بتقديم مساعدات مالية للمنكوبين.

ولم يسجل وقوع أي ضحية من جراء الحريق لكن حوالي عشر منازل تدمرت أو تضررت ويتحدث الخبراء عن «كارثة بيئية كبرى».

وقال الناطق باسم رجال الإطفاء فاسيليس فاثراكويانيس لوكالة الأنباء اليونانية صباح الأحد إن «النيران تتراجع وهي مسألة ساعات قبل أن نتمكن من السيطرة عليها بشكل كامل».

وكان حوالى 700 رجل إطفاء بدعم من 15 طائرة إخماد حرائق يعملون أمس الأحد بدعم من الجيش بحسب أجهزة الحرائق التي لا تزال حذرة أمام احتمال أن تشتعل النيران مجدداً في هذه الجبال المنحدرة.

والحريق الذي اندلع مساء الأربعاء على سواحل خليج كورينثوس هو «أحد أكبر الحرائق في السنوات العشرين أو الثلاثين الماضية وقد اندلع هذا الشهر، في وقت مبكر من الموسم» بحسب رجال الإطفاء.

وقال الدفاع المدني إن حجم الأضرار لا سيما بالنسبة للمزارعين لن يتضح قبل السيطرة بالكامل على الحريق.

أتت النيران على أكثر من 55 كيلومتراً مربعاً من غابات الصنوبر. وبحسب صحيفة أفغي اليسارية فإن الغابة الكثيفة والتي كانت محمية حتى الآن احترقت بنسبة 54% و 6,1% من الجبل المصنف ضمن مناطق محمية في إطار شبكة «ناتورا 2000» التي تجمع بين مواقع طبيعية أو شبه طبيعية في الاتحاد الأوروبي وتتمتع بحياة برية فريدة.

تعتزم الحكومة مساعدة المنكوبين الذين فقدوا منازلهم أو ماشيتهم أو أراضيهم الزراعية في الكارثة.

وقال نائب وزير الداخلية ستيليوس بيتساس الأحد إن «مساعدة اقتصادية فورية بقيمة 600 يورو للمنكوبين ستوزع من أجل تأمين الاحتياجات الأولية وما يصل إلى ستة آلاف يورو لأعمال التصليح بعد تقييم أوّلي للأضرار».

من جانب آخر، وعد ستيليوس بيتساس بأعمال كبرى من أجل تجنب فيضانات في المنطقة في المستقبل.(أ.ف.ب)