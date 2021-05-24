فرق بين الرأي والتأليف

يصدمك بعض من الآراء وبعض من الكلمات التي جاءت على ألسنة أناس يفترض فيهم الوعي والحكمة، فضلاً عن المعرفة والعلم، خاصة إذا كانت تلك الكلمات قاسية أو غير مبررة، أو حملت أحكاماً قطعية.

أسوق لكم مثالاً لمزيد من التوضيح، لكنه مجرد مثال أمام سيل من الكلمات والآراء التي تعتبر خاطئة وغير صحية، لا في المضمون ولا في المعنى العام، ولا في المعنى السطحي، غير صحيحة على مختلف الجوانب والأركان. توجد كلمات تنسب للمؤلفة الأمريكية اناييز نين، وهي إسبانية الأصل، جاء فيها التالي: «الخداع والكذب والغرور ليست عملاً واعياً عند المرأة، إنها الغريزة». ويتم أخذ هذه الكلمات من البعض، ويقول هذه امرأة وهي أعرف بالنساء، ويدلل بمثل هذا القول للتقليل من قيمة المرأة ومكانتها، لكن لا يوجد أحد يتساءل: هل هذه الكلمات هي وجهة نظر ورأي لهذه المؤلفة، أم إنها جملة مقتطعة من نص جاء في أحد أعمالها الأدبية؟

يوجد فرق بين الرأي الشخصي للمؤلف وما يراه من وجهات نظر في حياته، وبين ما يسطّره في عمل أدبي من كلمات وأحكام وضعت في قالب قصصي، وفق متطلبات العمل الأدبي التي تجعل المؤلف يتماهى ويتماشى مع أجواء العمل الذي بين يديه، دون أن يزج برأيه أو وجهة نظره الشخصية. وهنا يحدث لبس متعمد أو غير متعمد، عندما يقوم أحدهم باقتطاع جزء من نص أدبي ويسقطه كحقيقة وكلمات يتبناها المؤلف نفسه.

أنا في هذا السياق لا أعرف تحديداً ما إذا كانت تلك الكلمات هي من مضمون قصة أو نص أدبي للمؤلفة الراحلة، ولا أعلم ما إذا كانت هذه وجهة نظرها، ورأياً تبنته في حياتها، لكن الذي أعلمه ومتأكدة منه، هو أن هناك ضعاف نفوس كثيرين يروجون ويرددون مثل هذه الكلمات القاسية الظالمة.

ويكفي مثل هذه الكلمات أنها تحمل تعميماً على جميع النساء دون استثناء، والتعميم كما هو معروف، معضلة وفيه ظلم، وأيضاً تبعاته كبيرة.

من هنا أقول إن مثقفاً ومتعلماً سواء أكان رجلاً أو امرأة، لا يمكن أن يتورط في مثل هذه الحالة التعميمية التي يُصدر خلالها أحكاماً على الجميع دون استثناء، وكأنه مطّلع على ما في الأنفس والقلوب. من هنا يجب الفهم التام ومعرفة الفرق بين الرأي الذي يتبناه المؤلف في حياته، وبين ما جاء في قالب أدبي سواء كان قصة أو رواية، أو نحوها.

يوجد فرق جوهري وكبير بين الرأي وبين التأليف، أو هكذا يجب أن يكون.

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