شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف بمتغيرات لائحة موارد الشارقة البشرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

بدأت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، الأحد، سلسلة ورش برنامجها التعريفي لشرح متغيرات اللائحة التنفيذية للموارد البشرية لإمارة الشارقة، حيث تعقد الورش بنظام التدريب عن بعد عبر برنامج Microsoft Teams، مستهدفة موظفي إدارات الخدمات المساندة والشؤون الإدارية والشؤون القانونية والمالية والموارد البشرية وشؤون الموظفين في جهات ومؤسسات ودوائر حكومة الشارقة.

ويقدم الورش إبراهيم عبيد الروباري رئيس قسم شؤون اللجنة العليا للموارد البشرية، وجاسم محمد أحمد بوهندي باحث قانوني في إدارة أنظمة الموارد البشرية في الدائرة، ويتم خلالها شرح أهم المتغيرات والتعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، والتعريف بأبرز السمات التي يتميز بها قانون الموارد البشرية.