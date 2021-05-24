وزير الري: مصر طالبت بإضافة فتحتين لسد النهضة على نفقتها وإثيوبيا رفضت

الشارقة - اميمة ياسر -



قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن مصر طالبت بوجود فتحة ثالثة أسفل سد النهضة لمنع تأثيرات الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.

وأضاف عبد العاطي، خلال حوار له ببرنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة أون، أن مصر عرضت إنشاء فتحة رابعة احتياطية على نفقة القاهرة لتأمين السد واحتياجات مصر من المياه، إلا أن الجانب الإثيوبي رفض المقترح المصري.

واستكمل أن مصر بعثت للبنك الدولي في 2008 لإنشاء أول سد للتنمية في إثيوبيا، إلا أن الحكومة الإثيوبية أعلنت في 2011 عن إنشاء السد الحالي دون الرجوع للمجتمع الدولي.

وأشار إلى أن المواطن المصري لن يشعر بإشكالية ظاهرة في عجز المياه في حال الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي، بسبب الخطوات المتبعة لتوفير كافة الاحتياجات.

وأوضح أنه يتم إعادة استخدام المياه المستهلكة اربع مرات لمواجهة العجز المائي في الحصة المصرية، ويتمثل ذلك في محطات إعادة تدوير المياه ببحر البقر، والحمام.



