باريس تحذر من «فصل عنصري» محتمل

ابوظبي - سيف اليزيد - باريس (أ ف ب)

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، أمس، من «احتمال حصول فصل عنصري» في إسرائيل، في حال عدم التوصل إلى حل الدولتين بين الدولة العبرية والفلسطينيين.

وقال خلال مقابلة صحافية: «في مدن إسرائيلية تواجه سكان من الطرفين»، في إشارة إلى صدامات في الأيام الأخيرة بين إسرائيليين وفلسطينيين.

وأضاف: «هي المرة الأولى التي يحصل ذلك، وهو ما يظهر أنه في حال اعتماد حل آخر غير حل الدولتين ستتوافر مكونات فصل عنصري يستمر لفترة طويلة».

ونبه وزير الخارجية الفرنسي من «خطر وقوع فصل عنصري قوي في حال الاستمرار بمنطق الدولة الواحدة أو إطالة الوضع الراهن، وحتى إطالة الوضع الرهن قد يؤدي إلى ذلك».

وشهدت مدن مختلطة في إسرائيل يسكنها يهود وفلسطينيون أعمال عنف ومواجهات، كما حصل في اللد، فيما كانت إسرائيل في مواجهة مع حركة «حماس» في قطاع غزة.

وشدد لودريان على أن تصاعد العنف هذا «يظهر الضرورة الملحة لإيجاد مسار سياسي، ويجب اعتماد سياسة الخطوة خطوة»، مرحباً بتجديد الرئيس الأميركي جو بايدن «التزامه ضرورة قيام دولتين وهي فرضية كانت بدأت تزول». وتابع: «ينبغي الآن السعي إلى إرساء الثقة» بين طرفي النزاع.