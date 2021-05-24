الاتحاد الأوروبي يجدد دعم المبادرة السعودية في اليمن

ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (وكالات)

أعلن الاتحاد الأوروبي دعم جهود الرياض للتوصل إلى حل سياسي هناك، وسط ترحيب أعضاء مجلس الأمن الدولي بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن.

وشدد في بيان، أمس، على أهمية تنفيذ بنود المبادرة المتضمنة وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، تحت إشراف الأمم المتحدة، وإعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية.

جاء ذلك في وقت من المقرر أن يبدأ فيه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، جولة في المنطقة الأربعاء المقبل، لبحث فرصة دعوة أطراف الأزمة اليمنية للاجتماع.

وأوضحت مصادر أن غريفيث يسعى خلال جولته المقبلة لبحث إمكانية وجدوى دعوة أطراف النزاع لعقد اجتماع قبل انتهاء فترة عمله.

واعتبر مسؤول يمني رفيع جولة غريفيث المرتقبة مجرد إسقاط واجب لحين انتهاء مهمته، حيث تتزامن مع عدم وجود أفق سياسي واستمرار رفض ميليشيات «الحوثي» المساعي الدولية لوقف الحرب.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أمس، على أن «موقف السعودية واضح بدعم الحل السلمي في اليمن».

وأكد بلينكن أن «إيجاد حل شامل للنزاع في اليمن على رأس أولويات أميركا».

كما تعهد بمواصلة «العمل مع الشركاء والحلفاء لإحلال السلام في اليمن»، قائلاً: إن «أميركا تقدر التزام الحكومة اليمنية بإيجاد حل سلمي في البلاد».

وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، أعلن قبل أشهر مبادرة جديدة لإنهاء حرب اليمن. وأوضح أن «المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، تحت إشراف الأمم المتحدة».

وأوضح أن «التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة، وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي، وسيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة».

وحصدت المبادرة ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً. كما أثنت الأمم المتحدة على تلك الخطوة.