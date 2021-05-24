الأطباء يهددون بالإضراب في جنوب السودان

ابوظبي - سيف اليزيد - جوبا (أ ف ب)

قتل طبيب من جنوب السودان يعمل لدى منظمة دولية غير حكومية في ولاية الوحدة الغنية بالنفط، حسبما أعلن بيان لاتحاد أطباء جنوب السودان أمس. وجاء في البيان أن «اتحاد أطباء جنوب السودان يشعر بحزن عميق لمقتل أحد أعضائه الطبيب لويس إدوارد صالح في قرية غانييل في ولاية الوحدة». وأوضح البيان أن الطبيب كان يعمل في هيئة طبية تابعة لـ«لجنة الإنقاذ الدولية» (إنترناشونال ريسكيو كوميتي) و«قتل بدم بارد يوم الجمعة الماضي»، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية. وهدد الاتحاد بالإضراب ما لم تجرِ تحقيقات، وما لم يتم العثور على منفذي عملية القتل هذه، إضافة إلى عملية قتل ممرضة وقعت الشهر الماضي في ولاية شرق الاستوائية.