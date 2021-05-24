«دراسة»: «فايزر» و«أسترازينيكا» فعّالان ضدّ المتحوّر الهندي

ابوظبي - سيف اليزيد - لندن (وكالات)

أظهرت دراسة أجرتها السلطات الصحّية في إنجلترا، ونشرت نتائجها أنّ لقاحي «فايزر- بايونتيك» و«أسترازينيكا- أوكسفورد» المضادّين لفيروس «كورونا» فعّالان ضدّ النسخة الهندية المتحوّرة من هذا الفيروس بنفس نسبة فعاليتهما تقريباً ضدّ النسخة الإنجليزية المتحوّرة منه.

ووفقاً للدراسة، التي أجرتها وكالة «الصحة العامة في إنجلترا» بين 5 أبريل و16 مايو، فإنّ لقاح «فايزر- بايونتيك» وفّر بعد أسبوعين من تلقّي الجرعة الثانية فعالية بنسبة 88 في المئة ضدّ المتحوّر الهندي المصحوب بأعراض، وبنسبة 93 في المئة ضدّ المتحوّر الإنجليزي المصحوب بأعراض.

وبالمقابل، فإنّ فعالية لقاح «أسترازينيكا-أوكسفورد» بلغت بعد أسبوعين من تلقّي الجرعة الثانية 60 في المئة ضدّ المتحوّر الهندي المصحوب بأعراض، و66 في المئة ضدّ المتحوّر الإنجليزي المصحوب بأعراض.

ورحّب وزير الصحّة البريطاني مات هانكوك بنتائج هذه الدراسة، التي تأتي في وقت تعوّل فيه الحكومة على حملة التلقيح الوطنية لمكافحة المتحوّر الهندي، الذي يهدّد تفشّيه بعرقلة خطة إعادة فتح الاقتصاد في البلاد.

وللحدّ من تفشّي هذا المتحوّر الذي أُطلق عليه اسم «B.1.617.2»، والذي يُخشى من أن يصبح «سائداً» في بريطانيا، قلّصت السلطات الصحّية الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاح «أسترازينيكا» من ثلاثة أشهر إلى ثمانية أسابيع للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، ولأولئك المصنّفين ضمن فئة الأكثر هشاشة من الناحية الصحّية.

كما اقترنت هذه الإجراءات بتكثيف الفحوص الرامية للكشف عن الإصابات بالفيروس في المناطق الأكثر عرضة للخطر، ولا سيّما في شمال غرب إنجلترا وبعض أنحاء لندن. وبحسب الدراسة، فإنّ اللقاحين وفّرا بعد ثلاثة أسابيع من تلقّي الجرعة الأولى فعالية بنسبة 33 في المئة ضدّ المتحوّر الهندي المصحوب بأعراض وبنسبة 50 في المئة ضدّ المتحوّر الإنجليزي المصحوب بأعراض.

ووفقاً لبيانات وكالة «الصحة العامة في إنجلترا»، سُجّل في إنجلترا بين 1 فبراير و18 مايو ما لا يقلّ عن 2889 إصابة بالمتحوّر الهندي.

نيودلهي: تراجع إصابات «كورونا» وتوجّهٌ لتخفيف القيود

أعلن رئيس وزراء حكومة نيودلهي، أمس، أن العاصمة الهندية ستبدأ الأسبوع المقبل في تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة لمكافحة فيروس كورونا، إذا واصلت حالات الإصابة الجديدة الانخفاض. وسجلت الهند، أمس، زهاء 240 ألف إصابة جديدة بالفيروس و3741 وفاة خلال 24 ساعة. وهذا هو أقل عدد لحالات الإصابة اليومية الجديدة منذ أكثر من شهر. وأوضحت بيانات وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 26.5 مليون حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى نحو 300 ألف.

وتصارع الهند منذ أسابيع موجة ثانية وشرسة من «كوفيد- 19» تسببت في إصابة المنظومة الصحية بالشلل، وأدت لنقص في إمدادات الأكسجين.