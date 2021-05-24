شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. قوات الإحتلال تعتدي على شاب فلسطينى والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 -فريق التحرير:
تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يظهر اعتداء مجموعة من عناصر شرطة الاحتلال وهي تعتدي على شاب فلسطينى.
ووثقت كاميرات المراقبة لحظة الاعتداء على الشاب، دون أي داع ودون أن يمثل لهم الشاب أي تهديد، بقرية أم الفحم الواقعة بشمال فلسطين المحتلة.
جدير بالذكر، أن الأراضى الفلسطينية المحتلة قد شهدت وقفاً لإطلاق النار فجر الجمعة الماضية.
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