شكرا لقرائتكم خبر عن تقليل الفجوات بين المحافظات وتحسين حياة أهالى الريف أبرز أهداف "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، العمل على تحسين الجوانب الحياتية المختلفة بالريف المصرى وذلك من خلال برنامج شامل ومتكامل لتلبية احتياجات الريفيين فى مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية.
وراعت الخطة الموضوعة، توطين المشروعات والعمل على توجيه المخصصات لتضييق الفجوات بين الـمحافظات، ونرصد أبرز المشروعات المستهدفة خلال الفترة القادمة :
- إقامة 188 مدرسة جديدة وصيانة 1227 مبنى تعليميا.
- تنفيذ 317 مجمعاً حكومياً على مستوى القرى المستهدفة.
- إنشاء ورفع كفاءة وإحلال 617 كوبري.
- تغطية كافة القرى بشبكات الصرف الصحى خلال 3 سنوات
- توصيل الغاز الطبيعى لكل منزل وتحسين المرافق.
- تطوير البنية التحتيه المعلوماتية وإنشاء 1000 برج محمول.
- رفع كفاء الكهرباء وتوفير تغذية بديلة .
- رفع الكفاءة لنحو 2045 طريقاً بطول 1404 آلأف كم.
- تنفيذ 891 مركز شباب و 149 ملعبا.
- إنشاء 22 مستشفى ورفع كفاءة 1274 مركزا ووحدة صحية.
- إنشاء وتطوير 381 نقطة اسعاف.
- إنشاء مراكز تأهيل ومراكز خدمات أسرة وطفولة وحضانات ومدارس مجتمعية.
- إنشاء فصول لمحو الأمية ووحدات للاكتشاف المبكر للإعاقة.
- إنشاء ورش للتدريب المهني ودعم الأسر المنتجة.
- تنفيذ القوافل الطبية والمساعدات الاجتماعية.
- التنسيق مع البنك المركزي لتشجيع البنوك على إتاحة الخدمات المصرفية بالقرى .
- الانتهاء من حصر مستحقي سكن كريم بمعرفة وزارة التضامن الإجتماعي.
- ضخ تمويل لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة، لتوفير فرص عمل .