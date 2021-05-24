شكرا لقرائتكم خبر عن تقليل الفجوات بين المحافظات وتحسين حياة أهالى الريف أبرز أهداف "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، العمل على تحسين الجوانب الحياتية المختلفة بالريف المصرى وذلك من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل لتلبية احتياجات الريفيين فى مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية ‏والحماية الاجتماعية.

وراعت الخطة الموضوعة، توطين المشروعات والعمل على توجيه المخصصات لتضييق الفجوات بين الـمحافظات، ونرصد أبرز المشروعات المستهدفة خلال الفترة القادمة :

- إقامة 188 مدرسة جديدة وصيانة 1227 مبنى تعليميا.

- تنفيذ 317 مجمعاً حكومياً على مستوى القرى المستهدفة.

- إنشاء ورفع كفاءة وإحلال 617 كوبري.

- تغطية كافة القرى بشبكات الصرف الصحى خلال 3 سنوات

- توصيل الغاز الطبيعى لكل منزل وتحسين المرافق.

- تطوير البنية التحتيه المعلوماتية وإنشاء 1000 برج محمول.

- رفع كفاء الكهرباء وتوفير تغذية بديلة .

- رفع الكفاءة لنحو 2045 طريقاً بطول 1404 آلأف كم.

- تنفيذ 891 مركز شباب و 149 ملعبا.

- إنشاء 22 مستشفى ورفع كفاءة 1274 مركزا ووحدة صحية.

- إنشاء وتطوير 381 نقطة اسعاف.

- إنشاء مراكز تأهيل ومراكز خدمات أسرة وطفولة وحضانات ومدارس مجتمعية.

- إنشاء فصول لمحو الأمية ووحدات للاكتشاف المبكر للإعاقة.

- إنشاء ورش للتدريب المهني ودعم الأسر المنتجة.

- تنفيذ القوافل الطبية والمساعدات الاجتماعية.

- التنسيق مع البنك المركزي لتشجيع البنوك على إتاحة الخدمات المصرفية بالقرى .

- الانتهاء من حصر مستحقي سكن كريم بمعرفة وزارة التضامن الإجتماعي.

- ضخ تمويل لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة، لتوفير فرص عمل .