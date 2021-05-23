حتى آخر مايو.. الهند تمدد "إغلاق كورونا" في نيودلهي

محمد الفلاح - الأحد 23 مايو 2021

أعلن رئيس وزراء العاصمة الهندية نيودلهي ارفيند كيجرو تمديد العمل بإجراءات الإغلاق لمدة أسبوع آخر حتى 31 أيار/مايو الجاري.



ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن كيجروال القول إن عملية الخروج من إجراءات الإغلاق ستبدأ في 31 أيار/مايو الجاري بطريقة مرحلية في حال استمرت حالات الإصابة بفيروس كورونا في التراجع.

وأضاف أن نيودلهي سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 1600 حالة إصابة بالفيروس.

وقد أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 240 ألفا و842 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 26 مليون و530 ألفا و132.

كما تم تسجيل 3741 حالة وفاة بالفيروس ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 299 ألفا و266 حالة.