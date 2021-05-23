شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 14 في إيطاليا جراء سقوط عربة «تليفريك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 14 شخصا حتفهم بعد سقوط عربة تليفريك في شمال إيطاليا اليوم الأحد، وفق ما أكدته فرق الإنقاذ.

وتوفي 13 شخصًا في موقع الحادث. ونقل طفلان مصابان بطائرة مروحية إلى مستشفى في تورين وتوفي أحدهما لاحقا.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الضحايا. وقال عمدة سترسا لمحطة "راي نيوز 24" إن هناك أطفال بين القتلى.

وأعلن مكتب النائب العام في إقليم فيربانيا مساء الأحد، أنه تولى التحقيق في ملابسات الحادث. ولم يتضح بعد السبب وراء الحادث.

وقع الحادث اليوم الأحد في منطقة بيدمونت الإيطالية غربي بحيرة ماجوري. وجاء ذلك بعد يوم واحد فقط من استئناف استخدام شبكة التليفريك الإيطالية. وكان قد تم إيقافه لعدة أشهر في إطار محاولات المسؤولين لإبقاء الناس في منازلهم لوقف تفشي فيروس كورونا.

وبحسب تقارير إعلامية، وقع الحادث قبل وقت قصير من وصول عربة التلفريك إلى محطتها. ويربط نظام التليفريك منطقة سترسا بجبل موتاروني.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حاكم منطقة بيدمونت، ألبرتو سيريو شق طريقه على الفور إلى موقع الحادث. ويعتزم وزير البنية التحتية انريكو جيوفانى التوجه إلى الموقع غدا الاثنين.