شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هبوط قسري لرحلة طيران.. قادة «الأوروبي» يبحثون معاقبة بيلاروس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، عن قلقها البالغ إزاء الهبوط القسري ‏لرحلة طيران رايان وركابها في بيلاروسيا، والتي كانت متجهه من اليونان إلى ليتوانيا.‏

وأكدت المنظمة في بيان اليوم، أن هذا الأجراء قد يتعارض مع اتفاقية شيكاغو التي ‏تهدف إلى تعزيز الاستخدام السلمي للطيران المدني، مبدية تطلعها إلى المزيد من ‏المعلومات الرسميًة من قبل الدول والمشغلين المعنيين.‏

فيما يناقش قاة الاتحاد الأوروبي الـ 27 قيام سلطات بيلاروس (روسيا البيضاء) بإجبار طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان اير" بالهبوط الاضطراري خلال قمتهم المقررة في بروكسل غدا الاثنين، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات على مينسك.

وكان من المقرر بالفعل أن يعقد القادة الاجتماع الذي يستمر يومين، ويبدأ غدا الاثنين، لمناقشة كوفيد19-، وروسيا وتغير المناخ.